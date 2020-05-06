دارة الملك عبد العزيز تكشف حقيقة "أقدم رسمة للحرم المكي"

وأكدت الدارة عدم صحة الصورة التي جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تردد أنها أقدم رسمة للحرم المكي الشريف.

توضيح | 🔍

تداولت بعض المواقع رسمة عُلق عليها بأنها قديمة وقام برسمها المؤرخ الإغريقي "هيرودوتس" سنة (٥٣٢) قبل الميلاد ، وتود #دارة_الملك_عبدالعزيز أن توضح أن ذلك غير صحيح :👇 pic.twitter.com/eK9WbOAZnj — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 5, 2020

وأوضحت على موقعها الرسمي في "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، أن تلك الصورة التي حظيت بتداول على نطاق واسع صاحبتها تعليقات تزعم بأن من رسمها هو المؤرخ الإغريقي هيرودوتس، في عام 532 قبل الميلاد، أي قبل 2552 عاما، وهو ما نفته الدارة جملة وتفصيلا.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن هيرودتس لم يثبت أنه زار شبه الجزيرة العربية، فضلا عن أن العصر الجاهلي كان يوافق القرن الرابع الميلادي، أي بعد هيرودتس بحوالي تسعة قرون.

وأفادت الدارة بأن الصورة ليست حقيقية لمكة المكرمة، وإنما تخيلية لموقع تصويري لأحد الأفلام السينمائية.