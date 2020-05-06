بأثر رجعي... الإعلان عن مبادرة استثنائية لدعم السعوديين

أعلن تركي بن عبد الله الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إطلاق استثناء في مبادرة دعم التوظيف يتيح لكل منشآت القطاع الخاص تسجيل السعوديين والسعوديات، الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.
وقال الجعويني، خلال الجلسة الثامنة والختامية من سلسلة اللقاءات الافتراضية «تحدي الأزمة»، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، إن المبادرة جاءت بأثر رجعي، وينتهي التسجيل في 10 مايو/ أيار المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.
وأضاف أن "الأثر الرجعي للمبادرة يشمل الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2019 و27 أبريل/ نيسان 2020، كما أنه بنهاية 10 مايو 2020، سيقتصر دعم المبادرة على أي توظيف جديد للمنشآت المستوفية لضوابط المبادرة وللموظفين، الذين تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و15 ألف ريال، ودون احتساب للأثر الرجعي".
وتابع: "خطوات تسجيل منشآت القطاع الخاص في المبادرة ميسرة، وتتم بشكل إلكتروني دون تقديم أي مستندات أو مراجعة فروع الصندوق، وذلك من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)".
وأكد مدير "هدف" أن "المبادرة تدعم المنشآت بنسبة تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، وتراعي المتغيرات الاقتصادية بين مناطق المملكة وحجم المنشآت وعدة عوامل أخرى؛ حيث خصصت دعما إضافيا بنسبة 10% للمنشآت عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في كل المدن عدا الرياض وجدة والدمام والخبر، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل".
وأشار الجعويني إلى أن "الاستراتيجية الجديدة للصندوق ترتكز على الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص وأخذ مرئياته في برامج ومبادرات الدعم المقدمة من الصندوق؛ بهدف توطين الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، واستمرار تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن".
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