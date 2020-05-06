بوغدانوف يبحث مع عريقات ومجدلاني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، هاتفياً، اليوم الأربعاء، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثات نوقشت مشاكل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس القانون الدولي المعروف بمساعدة "اللجنة الرباعية" للوسطاء الدوليين، وكذلك مسألة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية."

وذكر البيان أن المحادثتين الهاتفيتين تمتا بمبادرة الجانب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، سبل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والوضع الحالي المحيط بقطاع غزة.

وبحث لافروف، أواخر الشهر الماضي، مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، العلاقات الروسية - الفلسطينية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي حول قضايا الشرق الأوسط.