جريمة بشعة تهز العاصمة بغداد...مجهولون يذبحون عائلة من 5 أفراد

شهدت العاصمة العراقية بغداد جريمة بشعة، حيث أقدم مجهولون على قتل أسرة مكونة من 5 أفراد نحرا شرقي العاصمة.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن الضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد أحمد خلف، قال إن "مجهولين أقدموا مساء اليوم على نحر عائلة مكونة من 5 أفراد هي سيدة وحماتها و3 من أبنائها بمنطقة البلديات شرقي بغداد".

وأضاف خلف أن "قوات الشرطة والجيش فرضت إجراءات أمنية مشددة في منطقة الجريمة"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة الجهات التي أقدمت على قتل الأسرة بهذه الطريقة البشعة".

وتقول القيادات الأمنية في بغداد، إن الجرائم الجنائية انخفضت في عموم البلاد، إلى أدنى مستوى لها، خصوصا في العاصمة، بعد تطور أداء القوات الأمنية.

وتشهد بغداد هدوءا أمنيا نسبيا مقارنة مع محافظات شرق وغرب وشمال البلاد، التي شهدت على مدى الأسبوع الجاري تصعيدا بهجمات مسلحي تنظيم "داعش".