الإمارات...  الدفاع المدني يكشف سبب انتشار النيران السريع في برج بالشارقة

كشف مدير عام الدفاع المدني بإمارة الشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، عن سبب انتشار النيران السريع في برج "أبكو" في الشارقة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، عن النقبي أن رجال الإطفاء واجهوا تحديات صعبة في مكافحة حريق برج "أبكو"، أمس، تمثلت في حاجتهم إلى الصعود قرابة 49 طابقا من خلال الدرج لمكافحة الحريق من الداخل.

وأكد النقبي أن النيران اشتعلت وانتشرت بسرعة على طول واجهة المبنى، لأنها قديمة نسبيا ومكونة من مادة الكلادينج السهلة الاشتعال، التي لم تعد تستخدم في الأبراج والبنايات الجديدة وفق اشتراطات الأمن والسلامة.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



Details...https://t.co/ECgPVKKWVk



Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات ميدانية في الموقع بإمارة الشارقة، وتوزيع المهام بين رجال الإطفاء والإنقاذ، منوها إلى أنهم تصرفوا باحترافية وصلابة بالغين، بعد أن حمل كل منهم معداته إلى الطوابق المرتفعة عبر الدرج، لمنع انتشار الحريق بالشقق.

وكشف مدير عام الدفاع المدني بإمارة الشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، أن كتل ملتهبة تساقطت من البرج أثناء الحريق، وامتدت إلى بنايتين آخريين إحداهما تحت الإنشاء، لافتا إلى أن هذا النوع من الحرائق يستغرق وقتا أطول في مكافحته بسبب طبيعة المبنى، لكن تم السيطرة عليه خلال قرابة ثلاث ساعات فقط، ومن ثم بدأت عمليات الاحتواء والتبريد.