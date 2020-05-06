الجيش الليبي يعلن أسر وقتل العشرات من قوات الوفاق... ومفاجآت خلال أيام

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أن الجيش تمكن من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة الوطية وتدمير آليات لهم.

وقال المسماري إن "السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا"، بحسب تعبيره.

#عاجل | مؤتمر صحفي للناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري حول آخر المستجدات pic.twitter.com/jcH0G47btN — eXtra news (@Extranewstv) May 6, 2020

وتوعد المسماري بمفاجآت خلال الأيام المقبلة، ستفشل ما وصفه بمشروع تقسيم ليبيا.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى مقتل 8 من أفراد الجيش خلال هجوم قوات الوفاق في معركة الوطية.