وزير الخارجية اللبناني: أعداد العائدين من الخارج تتوقف على سقف القدرة الطبية

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي إن "تحديد أعداد اللبنانيين العائدين من الخارج يتوقف على سقف القدرة الطبية والتمريضية على استقبالهم، وهو أمر يتقرر في إطار اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض".

وحسب موقع "الجديد" اللبناني أشار حتي إلى أن "الدور الرئيسي لوزارة الخارجية عبر سفاراتها وقنصلياتها العامة هو تسجيل اللبنانيين وفرزهم حسب الفئات التي تحددت في قرار إنشاء اللجنة الوزارية المختصة بعودة المغتربين".

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة لعودة اللبنانيين من الخارج ستبدأ في الرابع عشر من هذا الشهر وتستمر لعشرة ايام، حيث من المتوقع أن يعود أكثر من 13 ألف لبناني، وأن المرحلة الثالثة ستضم دولا جديدة ليعود منها اللبنانيون.

ولفت حتي إلى "أهمية دور مجموعة الدعم الدولية للبنان التي طلبت منا العمل على إصلاحات هيكلية فعلية وكلها أهداف مطروحة ونريد أن نعمل عليها".

وختم: "علينا الاستمرار في الحوار للعمل والتحسين، والمطلوب اليوم عمل وطني شامل".