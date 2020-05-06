وزيرة الدفاع اللبنانية: الدولة المدنية هي الحل

قالت وزيرة الدفاع اللبنانية، زينة عكر، إنه لا حل للبلاد إلا بالعمل الحثيث لبناء دولة المؤسسات

ونشرت عكر تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، قائلة "يتبين بشكل واضح للحريصين على المصلحة العامة أن لا حل لنا إلا بالعمل الحثيث لبناء دولة المؤسسات لبنان بجميع أبنائه".

وأشارت زينة عكر إلى أن "لبنان ظُلِم ماضيا وحاضرا، وسيستمر الظلم ما لم نعمل لبناء الدولة المدنية".

يتبين بشكل واضح للحريصين على المصلحة العامة أن لا حل لنا إلا بالعمل الحثيث لبناء دولة المؤسسات. #لبنان بجميع أبنائه ظُلِم ماضيا وحاضرا وسيستمر الظلم ما لم نعمل لبناء #الدولة_المدنية. — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) May 6, 2020

وفي السياق ذاته، قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحكومة اللبنانية الحالية قامت بوضع "خطة اقتصادية شاملة خلال مدّة قصيرة وهذا أمر يحسب لها كنقطة إيجابية".

وقال نصر الله في كلمة متلفزة، أول أمس الاثنين، "إن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية مؤخراً إيجابية"، لكنه حذر من مغبة تسليم البلاد إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف "في نهاية المطاف الحكومة قامت بخطة تقريباً شاملة وواسعة ووافقت عليها في مجلس الوزراء بعد القيام بالمشاورات وبمعزل عن تقيّيم أي أحد، وهذا الأمر يحسب كخطوة مهمة للحكومة"، معتبراً أن "الخطة بحاجة إلى تحصين وطني أي توافق وطني حولها وهذا الأمر يعطيها قوة ويعطي للحكومة أن تقوم بإنجاز قريب".