البرلمان العراقي يمنح الثقة رسميا لحكومة مصطفى الكاظمي

صوت البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء الملكف مطصفى الكاظمي.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته ثقته لوزراء الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي، والمالية علي عبد الأميرعلاوي، والتخطيط خالد نجم.



وتولى وزارة الإعمار والإسكان نازلين محمد، فيما آلات الصحة إلى حسن محمد عباس.

وحمل حقيبة الكهرباء ماجد مهدي علي، وتولى نبيل كاظم عبد الصاحب وزارة التعليم.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لـ ناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي

عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة.

أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب.

ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود،

وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم

تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى.

فيما تم تأجيل التصويت على مرشحين وزارة الخارجية والنفط.