اليمن... وفاة مسؤول حكومي بـ"كورونا" في عدن

توفي مسؤول في الحكومة اليمنية، الأربعاء، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس دائرة السلطة المحلية في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء مقبل محسن القطيبي، توفي في المحجر الصحي بمستشفى الأمل بمديرية البريقة غرب عدن، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القطيبي نقل إلى المحجر عقب ظهور أعراض "كورونا" عليه، بعد نزول ميداني أجراه إلى أحياء عدن المتضررة، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتها في 22 أبريل/نيسان المنصرم.

في السياق ذاته، قالت الحكومة اليمنية في بيان نعي، إن "مقبل القطيبي وافته المنية منتصف ليل الأربعاء، في الوقت الذي كان يقوم فيه بواجبه الوطني بالحصر والاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن نتيجة الأمطار والسيول للتخفيف عن المواطنين".

وأعلنت الصحة اليمنية، الأربعاء، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا، إلى 5 حالات بعد وفاة مصاب في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، من بين 25 إصابة مؤكدة في عدن وحضرموت ولحج وتعز.

كانت منظمة الصحة العالمية، حذرت السبت 2 مايو/أيار، من أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في اليمن، غير كافية بشكل كبير، في ظل توقعاتها بانتشار الوباء بنشاط على مستوى البلاد واحتمالية إصابته 16 مليون يمني.