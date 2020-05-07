محمد بن زايد يطمئن الإماراتيين رغم كورونا... فيديو

دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف، مع ضرورة تعميم هذه الثقافة على الجميع.

وأكد ابن زايد أن الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط، بل بثقافة التعامل معه وذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف.

وأضاف ابن زايد "كلنا فخر بشبابنا وبناتنا في مواقعهم المختلفة والذين يعملون ويبادرون ويخططون وينجزون الأعمال من وراء الكواليس لتأمين جميع متطلبات الغذاء دون نقص".

#محمد_بن_زايد: يجب علينا ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف ويجب علينا أن نعمم هذه الثقافة@MohamedBinZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JdYaX4M61k — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2020

وأكمل ابن زايد "على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع ونحن جزء منه، فإن سلسلة الإمداد الغذائي في الإمارات لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد".

وأتم ابن زايد "نطمئن الجميع أن عملية توفير الغذاء مستدامة وهي أولوية قصوى بالنسبة لنا".