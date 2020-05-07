رحلات استثنائية تعيد مئات المسافرين العراقيين العالقين في الخارج

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، تسيير رحلات استثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في المملكة الأردنية ولبنان وأوكرانيا.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم الخميس 2020/5/7 والخاصة بإعادة العراقيين العالقين في دول الخارج والتي ستكون بواقع ثلاث رحلات لكل من "كييف، عمّان، بيروت".

وأفادت وزارة النقل العراقية، أمس الأربعاء، بوصول 687 مواطناً عراقياً توزعوا على أربع رحلات استثنائية مباشرة نفذتها طائرات الناقل الوطني وبواقع رحلتين إلى القطاعين عمان والقاهرة كانت محطة الهبوط في مطار بغداد الدولي ورحلتين إلى انقرة وإسطنبول كانت محطة الهبوط الأولى لهما في مطار أربيل ومن ثم عادت الطائرتين إلى مطار بغداد الدولي.

وبينت الوزارة ان هذه الرحلات نفذت بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل الجهات الرسمية والتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية بهدف تسهيل إجراءات إعادت المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف إنسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا عالمياً.

وبينت الوزارة أن جميع الوافدين على متن هذه الرحلات خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة الصحة العراقية المتواجدة في المطارات المحلية فضلا عن تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب اللوائح المعتمدة عالمياً.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.