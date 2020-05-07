جريحان من الجيش إثر تفجير شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 7 أيار/ مايو، إصابة جنديين من الجيش، إثر انفجار استهدف سيارتهم العسكرية، في جنوب غربي مركز محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأوضح المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، انفجرت على دورية للجيش العراقي، في قرية "عين الجحش" الواقعة جنوب غربي الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن الانفجار أسفر عن إصابة جنديين بجروح متفاوتة، وتم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، منوها إلى أن العبوة قد تكون من مخلفات "داعش" الإرهابي، أو مزروعة حديثا.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، تفجيرات، وهجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".