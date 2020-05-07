مصر تعلن تمديد إجراءات الحظر والإغلاق حتى نهاية شهر رمضان

وقال مدبولي في اجتماع الحكومة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس": "مصر كان لها تجربة متميزة في إدارة أزمة كورونا".

وأضاف أن "الدولة قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للوقوف بجوار القطاعات الاقتصادية لمواصلة العمل".

وقال رئيس الوزراء المصري: "قدمنا موازنة طموحة بزيادة في المرتبات والمعاشات بـ100 مليار جنيه".