العراق يوجه نداء لمواطنيه العالقين في أمريكا وقطر

دعا العراق، اليوم الخميس 7 أيار/مايو، مواطنيه العالقين في الخارج، والراغبين في العودة إلى الوطن، إلى التسجيل على حجز لرحلتين استثنائيتين تنطلقان من أمريكا، وقطر، مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن سفارة العراق لدى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، تسير رحلة استثنائية بتاريخ التاسع من الشهر الجاري المصادف السبت المقبل، لنقل العراقيين العالقين في أمريكا.

ونقل الصحاف دعوة الخارجية إلى المسافرين العراقيين الراغبين في العودة إلى البلاد، الدخول إلى موقع الخطوط الجوية القطرية لغرض الحجز في موعد أقصاه صباح يوم غد الجمعة.

وأضاف أن السفارة العراقية لدى الدوحة ستسيّر رحلة استثنائية يوم الأحد المقبل، لنقل العراقيين العالقين في قطر الراغبين في العودة إلى البلاد، وذلك على متن الخطوط الجوية القطرية.

وحتى الخميس 30 نيسان/أبريل، أكد متحدث الخارجية العراقية في تصريح لمراسلتنا، إعادة نحو 13836 مسافرا عراقيا، من العالقين في الخارج إلى البلاد، من خلال تنسيق الجهود المشتركة ما بين وزارتي الخارجية والنقل، والسفارات العراقية المنتشرة في عموم دول العالم، منذ بدء إجراءات الحظر الوقائي والإغلاق وتوقف الطيران.

وأضاف الصحاف أن العراقيين الذين تم إعادتهم إلى البلاد، كانوا عالقين في أكثر من 19 دولة.

وأشار متحدث الخارجية العراقية إلى أن عدد الرحلات الاستثنائية التي سيرت لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بلغ 70 رحلة جوية، ورحلتين بريتين، وذلك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، والجهات المعنية في ساحات عمل بعثاتنا.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان الجاري، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.