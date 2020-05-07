بينها الدفع الإلكتروني ومنع النرجيلة... أبو ظبي تحدد شروط استئناف عمل المطاعم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي توجيهات إلى أصحاب المطاعم والكافتيريا ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية بالالتزام بشروط وتعليمات استئناف استقبال الزبائن، بما يحافظ على سلامة المستهلكين والمواطنين.

ونشرت صفحة "مكتب أبو ظبي الإعلامي" على "تويتر" تغريدة جاء فيها:

"وجهت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أصحاب المطاعم والكافتيريا ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية بالالتزام بشروط وتعليمات استئناف استقبال الزبائن وبالتنسيق المسبق معها ومع الجهات المعنية، بما يحافظ على سلامة وصحة عامة الأفراد من المستهلكين".

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أصحاب المطاعم والكافتيريا ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية بالالتزام بشروط وتعليمات استئناف استقبال الزبائن وبالتنسيق المسبق معها ومع الجهات المعنية، بما يحافظ على سلامة وصحة عامة الأفراد من المستهلكين. pic.twitter.com/9pbV1zOw8K — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) May 6, 2020

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كما جاء في التغريدة صورة توضيحية تظهر فيها شروط استئناف عمل المطاعم، ومن أهمها كان تحديد الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزوار بـ 30 % كحد أقصى، ولكل طاولة شخصين فقط مع مسافة تباعد مترين ونصف بين الطاولات، ومنع تقديم "الشيشة، والتعقيم المستمر، واستخدام الدفع الإلكتروني، ولبس القفازات والكمامات، ومنع دخول كل من يظهر عليه أعراض المرض، واستخدام الأكواب والملاعق التي تستخدم لمرة واحدة.