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    أحد أعضاء الفريق الطبي بجانب لافتة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء قيامه برش مطهر في محطة مترو الشهداء بالقاهرة كورونا - مصر

    مستشار الرئيس المصري للصحة: يجب التعايش مع فيروس كورونا

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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    قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، إن فيروس كورونا، معروف منذ القدم أنه أحد الفيروسات التي تسبب التهابات ومشكلات في الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أنه مثل أي فيروس موجود معنا في الحياة، ويجب التعايش معه.

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    © AFP 2020 / -
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    ذكرت ذلك بوابة "الأهرام" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات تاج الدين، جاءت في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز".

    وتابع: "كل فترة تظهر سلالة جديدة للفيروس مثله مثل الأنفلونزا الموسمية، الذي يتطور كل عام عما قبله"، مضيفا: "فيروس كورونا موجود منذ سنوات عديدة وأصيب به أشخاص في عامي 2003 و2014، لكن السلالة التي ظهرت في نهاية عام 2019 هي سلالة جديدة وشرسة، ولا توجد أية مقاومة لها حتى الآن لعدم وجود أجسام مضادة في جسم الإنسان لتلك السلالة".

    وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة: "السلالة الحالية من الفيروس ستضعف مع الوقت، وقد يكون هناك تطعيم لها أو دواء للعلاج منها".

    لكنه أضاف: "تلك الفترة يوجد نشاط للفيروس ولذلك يجب اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بشكل مستمر"، مؤكدا أن 85 في المئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون أعراضها بسيطة جدا ويمكن أن لا تظهر عليهم أعراض.

    وتابع: "لكن الخطورة على الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لذلك ننصح بمقاومة الفيروس من خلال اتباع الإجراءات الوقائية، موضحا أن الفرد الواحد من الممكن أن يعدى 3 أشخاص بفيروس كورونا".

    يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الثلاثاء، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و452 حالة وفاة.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس المصري, مصر, فيروس كورونا
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