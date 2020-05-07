المخابرات السودانية تطلق مبادرة لمكافحة كورونا

أطلق جهاز المخابرات العامة السوداني مبادرة خاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بولاية شمال كردفان، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية، التي تبذلها الولاية للتصدي لفيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى قول العميد كامل محمد حسب الرسول، مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية في تصريح صحفي، عقب الاجتماع الذي عقد بإدارة الأمن مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات ذات الصلة، بأن المبادرة تأتي تعزيزا لقيم التضامن الاجتماعى لدرء الآثار الضارة وما ينتج عن ذلك من مخاطر صحية.

وتابع: "المبادرة تمثل استكمالا للمبادرات، التي أطلقتها العديد من المنظمات بجانب المبادرات المجتمعية المختلفة لمجابهة فيروس كورونا بالولاية"، مشيرا إلى أن الجهاز يضع فى حساباته المسؤولية الوطنية والمجتمعية الملقاة على عاتقه استكمالا لدوره الاجتماعى واستمرارا لدوره الرائد مع كافة الشركاء حتى تنتهي الأزمة الحالية.

ولفتت الوكالة إلى قول الدكتور أحمد رجب، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، إن المبادرة تأتي استكمالا للمبادرات التي تمت في سبيل مكافحة فيروس كورونا وأن هذه المبادرة تعزز جهود تنفيذ المبادرات المجتمعية المختلفة".

وتجاوزت حصيلة الإصابات في العالم حتى، اليوم الخميس، 3.7 مليون شخص، بينهم أكثر من 264 ألف حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين في السودان إلى 930، بينهم 52 حالة وفاة، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس.