الأولى في المنطقة... نظارة ذكية بدبي لمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات

وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" تعتبر النظارة الذكية الأولى على مستوى المنطقة بتقنية عالية الجودة تم تطويرها خصيصًا لاستخدامها للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وهي تدمج تكنولوجيا التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد تم استخدامها في الصين وأثبتت فعالياتها في قياس درجة حرارة الجمهور بدقه عالية.

وتعد النظارة الذكية هي أول تقنية مراقبة درجة الحرارة بطريقة آمنة وفعالة في العالم، ويمكن استخدامها للدوريات المتنقلة في الأماكن العامة والتي بها حشود كبيرة مثل محطات المترو والحافلات.

وصرح العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات بدبي أن مهمة النظارة الذكية هي الكشف عن أحد أبرز أعراض مرض (كوفيد-19) وهو ارتفاع درجة حرارة الشخص المصاب، وستساعد النظارة على تسهيل مهام عناصر التأمين في الميدان ومحطات المترو والحافلات من خلال أخذ القراءات المطلوبة، والتعرف على الأشخاص الذي يعانون من ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري بدقة وبسرعة عالية، وذلك بالاعتماد على التقنية الذكية، مع إطلاقها تنبيهات وتحذيرات صوتية بحسب حالة الشخص للتعامل مع الحالات المشبوهة، حيث ترسل النظارة الذكية إشعارا تلقائيًا إلى رجال الأمن ليعمدوا إلى فحص الشخص المعني واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف أن النظارة تستطيع الكشف حراريا على مسافة 2 متر حيث يمكن قراءة درجة حرارة عدد 100 شخص في الدقيقة، وتتميز النظارة الذكية بخفة الوزن وبأنها مريحة بوزن 180 غ، وتتسم بالتوازن، وتصميمها المريح، مما يساعد على ارتدائها لفترات طويلة أثناء أخذ قياسات الأجسام المتحركة.

كما يمكن تطوير النظارة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجوه بالإضافة إلى ربطها بغرف العمليات.