ماذا حل بـ"هضبة ترامب" في الجولان السوري المحتل… صور

سخر دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، من صورة "هضبة ترامب" في الجولان السوري المحتل.

علق شابيرو على صورة نشرها الصحفي الإسرائيلي، روبي هامورشلاغ"، بشأن مستوطنة "هضبة ترامب" أو "رمات ترامب"، في قلب الجولان السوري المحتل، التي تم تدشينها مطلع العام الماضي.

وقارن الصحفي الإسرائيلي في صورة واحدة بين بداية تدشين مستوطنة "هضبة ترامب" في يناير/ كانون الثاني 2019، وبين صورتها اليوم، وما آلت إليه المستوطنة.

وقال الصحفي الإسرائيلي الذي يعمل مذيعا بقناة "كان" العبرية، أو هيئة البث الإسرائيلية "مكان":

نتذكر، هضبة ترامب، هديتنا الصغيرة للرئيس الأمريكي بعد الاعتراف بسيادتنا على الجولان؟ شيء على الطراز الأمريكي في قلب الجولان؟…. فكيف يبدو حالها اليوم.

وعلق دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، على تلك الصورة، اليوم الخميس، بكلمة واحدة "HMMMMMM".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد افتتح في السادس عشر من يناير 2019، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السوري المحتل، باسم "رمات ترامب" تكريما للرئيس الأمريكي، وذلك بعد اعتراف الأخير بـ"سيادة إسرائيل" على الجزء الذي احتلته من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمّته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.