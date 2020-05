تفاصيل رسالة مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة... إثيوبيا ترد: لن نغير موقفنا

وكانت الخارجية المصرية قد بعثت خطابا، أمس الأربعاء، إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن تطورات قضية سد النهضة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" في نسخته الإنجليزية تفاصيل رسالة الشكوى المصرية، التي حذر فيها وزير الخارجية المصري، سامح شكري من تداعيات ملء السد، من دون استشارة وموافقة مصر والسودان، مشيرة إلى أن هذا يشكل خطورة "على الأمن والسلم في المنطقة".