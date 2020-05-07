أول وزير في الحكومة العراقية يتسلم منصبه رسميا... صور

تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب مهام عمله، اليوم الخميس، عقب منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة الكاظمي.

وجاء في بيان الوزارة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب مهام عمله صباح اليوم الخميس في مكتبه بالوزارة.

وأضاف البيان "جاء ذلك بعد تسلمه حقيبة الوزارة من سلفه وزير التعليم العالي السابق الدكتور قصي السهيل".

وقال عبد الصاحب إن الوزارة ستمضي باتجاه خطط عمل جديدة تكون فيها مدد التنفيذ ضمن توقيتات محددة لتطوير قطاع التعليم العالي في العراق.

وتابع عبد الصاحب أن وزارة ستعمل على إيجاد العلاجات الكفيلة للظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع التعليم كما بقية القطاعات بسبب جائحة كورونا، فضلا عن سعيها لتحقيق إنجازات من شأنها تسجيل القفزات النوعية في مجال البحث العلمي وتنشيط عجلة تسويقه عبر توطيد العلاقات الثنائية بين التعليم ووزارات الدولة العراقية، مؤكدا حرصه تطوير البيئة الجامعية بما يناسب أهدافها العلمية.

وصوت البرلمان العراقي، مساء أمس الأربعاء على البرنامج الحكومي المقدم من قبل رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي.