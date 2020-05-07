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    مسيرة تضامنية مع أسرى للسجون الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغاربية، فلسطين

    بعد الكشف عن الوسيط السويسري... ما إمكانية إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

    © AP Photo / Majdi Mohammed
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    رغم تبادل القصف أخيرا بين إسرائيل وحركات المقاومة في قطاع غزة، تحدثت تقارير إعلامية عن إحراز الجانبين لتقدم ملحوظ في صفقة تبادل الأسرى.

    وكشف تقرير إسرائيلي النقاب عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل و"حماس" لإبرام صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه رولاند شتايننغر، المبعوث السويسري إلى الشرق الأوسط.

    وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الأربعاء، بأن الدبلوماسي السويسري نقل على مدار السنوات الماضية، رسائل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، في محاولة لكسر الجمود حول التقدم باتجاه صفقة "تبادل الأسرى"، وخلال الفترة الماضية اجتمع شتاينر مع كبار المسؤولين في حركة "حماس".

    إسماعيل هنية رئيس حركة حماس خلال استقباله وفد المخابرات المصري
    © Sputnik . Hend Eldawy
    محلل سياسي: التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة لن يؤثر على تبادل الأسرى مع حماس
    وساطة دولية

    ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تقرير نشرته الصحيفة الألمانية، أن دبلوماسياً سويسرياً على صلة بقائد "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعين في المخابرات الألمانية، وجنرال مصري كان قد شارك في "صفقة شاليط"، سيشاركون في عملية المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل حول صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، وفقا للشرق الأوسط.

    وحسبما جاء في التقرير، فإن الدبلوماسية الألمانية ستقود محور الوساطة مع الأطراف المصرية المشاركة في المفاوضات.

    وحسب التقرير الألماني، فإن الوسطاء الأربعة قاموا بزيارات مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل ومصر، في الأشهر الأخيرة، من أجل التوصل لاتفاق.

    الوساطة مستمرة

    مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، قال إن "هناك حديث عن أكثر من وسيط سويسري وألماني وروسي ومصري جميعا يعملون على تقريب الطرفين إسرائيل والمقاومة نحو تحقيق أو إبرام صفقة تبادل".

    أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
    palinfo.com
    حماس تعلن عدد أسرى إسرائيل لديها وتكشف عن اتصالات من وسطاء لتحريرهم
    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك": "لكن القضية تكمن في تردد الاحتلال وتلكؤه في المضي بجدية للاقتراب من مفاوضات حقيقية تؤدي إلى تحقيق تقدم في الموضوع".

    وتابع: "الوساطة مستمرة وهي في بداياتها ولم تحدث أي اختراق، ولن يحدث أي تقدم يعتد به ويمكن أن نبني عليه بتحقيق صفقة، واستمرار الوساطة يشير إلى إمكانية إحداث اختراق في حال عدل الاحتلال وبات على يقين أن تحقيق الصفقة مرهون بمدى جديته واستجابته لشروط المقاومة".

    وعن موقف المقاومة، مضى قائلًا: "أعتقد أنها جاهزة ولديها الاستعداد التام لتحقيق صفقة تبادل دون معوقات والوسطاء عليهم إحداث اختراق في الموقف الإسرائيلي، وهذا أعتقد ما سيؤدي إلى الصفقة حيث لا مجال ولا طريق إلا باستجابة الاحتلال وأعتقد أن الأمر وارد".

    تفاصيل الصفقة

    من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن "صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة باتت قريبة جدًا، والموضوع يدور حول التفاصيل".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أن هذا ما دعى عائلة الجندي الإسرائيلي جولدن هدار المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصريح لأول مرة أن فرصة عودة ابنهم باتت قريبة".

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    وتابع: "حركت جائحة كورونا هذا الملف وبادر وفد ألماني سويسري التحرك بين القاهرة وغزة وتل أبيب لإنهاء هذه الصفقة والتي ستنفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى بإطلاق سراح المرضى والنساء والأطفال قبل نهاية شهر رمضان وتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة مقابل شريط فيديو مدته دقيقة تسلمه المقاومة للوسيط السويسري عن جنود الاحتلال لدى المقاومة".

    واستطرد: "المرحلة الثانية التي قد تنفذ بعد أقل من شهر هو إطلاق سراح ألف أسير فلسطيني بحد أدنى مقابل جنود الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة أحياء ورفاة".

    وأكد أن "الخطة ستنفذ بإشراف مصري كما حدث في صفقة شاليط وسيكون التسليم عبر الجانب المصري لذلك توجه وفد من المقاومة لمصر الأيام الماضية لترتيب هذا الأمر".

    وأشار إلى أن "نتنياهو وغانتس يسعون لتنفيذ هذه الصفقة لتكون أول إنجاز لحكومة الاحتلال الجديدة قبل البدء في ضم أراضي من الضفة الغربية، وبذلك يكون هدوء في قطاع غزة مقابل سخونة تحت السيطرة في الضفة الغربية".

    قصف متبادل

    © AP Photo / Mahmoud Illean
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    وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع للفصائل الفلسطينية شمالي قطاع غزة، وذلك ردًا على صاروخ أطلق من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

    وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي بمنطقة غلاف غزة، فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة.

    وأطلق السنوار منذ أيام مبادرة تهدف للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وكبار السن كبادرة إنسانية، منعا لإصابتهم بفيروس كورونا، مقابل أن تقدّم حماس تنازلات إيجابية في ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، دون أن يوضح حينها العرض الذي يمكن أن يتم تقديمه لإسرائيل مقابل ذلك.

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, تبادل أسرى, حماس, إسرائيل
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