إنزال جوي مباغت للتحالف "الأمريكي" في ريف دير الزور شرقي سوريا

شهد ريف دير الزور الشرقي عملية إنزال جوي، حيث داهمت مجموعات من "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) مدعومة بمروحيات تابعة للتحالف الأمريكي بلدة "الزر" في ريف دير الزور شرقي سوريا، بحثا عن مطلوبين وشنت حملة اعتقالات واسعة.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فإن عملية الإنزال جاءت ليل أمس الأربعاء، في قرية "الزر" بريف دير الزور الشرقي، وشنت حملة مداهمة تحت ذريعة البحث عن مطلوبين مرتبطين بخلايا "داعش" النائمة.
وبحسب تلك المصادر، طالب عناصر "قسد" من المدنيين في البداية التزام منازلهم، وسط تحليق 5 طائرات مروحية للتحالف في أجواء القرية، لتطور بعد ذلك اشتباكات عنيفة بين عناصر "قسد" المدعومة من التحالف الأمريكي ومسلحين ينتمون إلى خلايا "داعش" الإرهابي المتخفّية في القرية، وترافقت مع قيام المروحيات بعمليات إنزال جوي للمشاركة في الهجوم، إضافة إلى استهداف الطائرات لبعض المنازل التي يتحصّن بها مسلحو "داعش" في القرية
وألقت القوات المقتحمة القبض على أحد المسلحين بالقرب من جامع "أبو سعد الزر" وهو عراقي الجنسية، فيما قام اثنان آخران بتفجير أنفسهما عبر أحزمة ناسفة لتفادي القبض عليهما، دون ورود معلومات عن إصابات.
وتسيطر فصائل "قسد" على جزء كبير من منطقة شرق الفرات حيث تدعمها قوات الاحتلال الأمريكي التي تتمركز بجانب حقول النفط السورية من أجل السيطرة على نفطها.
وتقول دمشق إن الجيش السوري سوف يتجه لتحرير شرق الفرات بعد الانتهاء من تحرير إدلب وريف حلب، فيما لفت الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، إلى أن بقاء قوات الاحتلال الأمريكي سيؤدي إلى تشكيل مقاومة شعبية تخرجها بالقوة.
وشهد شهر نيسان/أبريل الماضي، 3 عمليات ضد القوات الأمريكية نفذها مجهولون وأدت إحداها لمقتل ضابط أمريكي.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)