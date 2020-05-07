قوات "الوفاق" تكشف عن نتائج تنفيذها ضربات جوية على قاعدة الوطية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية عن تنفيذ سلاحها الجوي 12 ضربة جوية استهدفت قاعدة الوطية خلال الـ24 الساعة الأخيرة، منها 9 ضربات على قاعدة الوطية الجوية.

ونقل موقع "بوابة الوسط" الليبي أن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، قال اليوم الخميس إن:

"سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، منها 9 ضربات على قاعدة الوطية الجوية".

وأشار المتحدث العسكري في بيان منشور على صفحة عملية "بركان الغضب" على فيسبوك إلى أن: "الضربات على قاعدة الوطية الجوية استهدفت 13 عنصرًا من قوات القيادة العامة بينهم محمد الدحير (المطلوب لدى النائب العام في عدة قضايا جنائية)، إلى جانب تدمير خمس آليات مسلحة".

وأفاد عن "استهداف ثلاث ضربات جوية ثلاث شاحنات وقود بمنطقة الشويرف" كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد قوات القيادة العامة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، أعلن أمس الأربعاء أن الجيش تمكن من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة الوطية وتدمير آليات لهم.

وقال المسماري إن "السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا".