في جلسته الأولى منذ بداية العام… "الكابينت" يناقش "المفاوضات مع حماس" و"الوضع في سوريا"

عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" مساء اليوم الخميس، جلسة هي الأولى من نوعها منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "سيروغيم"، مساء اليوم الخميس، بأن الكابينيت الإسرائيلي عقد جلسة خاصة اليوم بناء على طلب شخصي من رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو.

وأكد الموقع العبري أن جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" هي الأولى له منذ مطلع العام الحالي، وعقدت لمناقشة المفاوضات مع حركة حماس عبر الوسطاء حول صفقة تبادل أسرى محتملة، والهجمات على سوريا، والمنسوبة لإسرائيل - بحسب الموقع العبري.

سبق أن كشف تقرير إسرائيلي النقاب عن هوية الوسيط في الاتصالات الجديدة بين إسرائيل وحماس، لإبرام صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنه رولاند شتايننغر، المبعوث السويسري إلى الشرق الأوسط.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، مساء أمس الأربعاء، بأن الدبلوماسي السويسري نقل على مدار السنوات الماضية، رسائل بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، في محاولة لكسر الجمود حول التقدم باتجاه صفقة "تبادل الأسرى"، وخلال الفترة الماضية اجتمع شتاينر مع كبار المسؤولين في حماس.

وأطلق قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، منذ أيام مبادرة تهدف للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى وكبار السن كبادرة إنسانية، منعا لإصابتهم بفيروس كورونا، مقابل أن تقدّم حماس تنازلات إيجابية في ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، دون أن يوضح حينها العرض الذي يمكن أن يتم تقديمه لإسرائيل مقابل ذلك.