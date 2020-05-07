التحالف العربي: 2676 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار في اليمن منذ إعلانه

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بارتكاب 104 انتهاكاً لوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، خلال 24 ساعة.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف، إن "اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه بلغت 2676".

وأضاف: "الاختراقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية".

وتابع: "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وأكد "استمراره بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن".

وكان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".