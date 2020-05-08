"أنصار الله": 20 غارة للتحالف على مأرب وصعدة

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، التحالف العربي، بشن سلسلة غارات على محافظتي مأرب وصعدة شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 11 غارة على مديرية محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية صرواح غربي مأرب.

وأضافت أن التحالف قصف بـ 9 غارات جوية مديرية باقم شمال محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، 7 منها على منطقة مجازة التابعة إدارياً للمديرية والواقعة شرقها.

وأشارت إلى استهداف طيران التحالف بغارتين منطقة الربوعة في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

في سياق متصل، قالت "أنصار الله" إن الجيش السعودي شن قصفاً مدفعياً على منطقة بني صياح في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة، أسفر عن نفوق عدد من المواشي، كما نفذ قصفاً بالصواريخ والمدفعية على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم، وقرى أهلة في الأطراف الغربية لمديرية حيدان جنوب غربي صعدة.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله" العميد يحيى سريع، اتهم التحالف العربي في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بتنفيذ أكثر من 76 عملية هجومية وتسلل و810 غارات جوية، منذ إعلانه وقف إطلاق النار من جانبه في 9 أبريل المنصرم، بينها 11 عملية هجومية و110 غارات جوية خلال الأسبوع الماضي.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.