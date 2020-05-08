أمريكا: هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس "أخبار سيئة"

واشنطن - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط هنري ويست في إحاطة إعلامية "الولايات المتحدة لا تدعم العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي ضد طرابلس، كون الهجوم من وجهة نظرها على العاصمة طرابلس يصرف الموارد بشأن أولوياتها - الحرب ضد داعش والقاعدة في بلدان المغرب الإسلامي".

وأضاف "نحن لا ندعم هذا [العمليات العسكرية ضد طرابلس] ولا ندعم إجراءات حفتر، كونها تسبب أزمة إنسانية. وباختصار، هذه أخبار سيئة".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.