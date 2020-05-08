الحوثي: لم نلمس جدية حقيقية تثبت الرغبة في إنهاء العدوان

اتهم القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، التحالف العربي، بعدم الجدية في إيقاف الحرب في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رغم الأخذ والرد عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلا أننا لم نلمس الجدية الحقيقية التي تثبت الرغبة في إنهاء العدوان وفك الحصار والحظر عن الجمهورية اليمنية".

وأضاف: "كل ما يحصل تقديم مقترحات شكلية لا تمس جوهر القضية ولا تقدم حلولا واقعية حتى لجائحة كورونا المستجدة".

وختم الحوثي متسائلاً: "فكيف بعدوان تطاول لسنوات!".

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، اتهمت جماعة "أنصار الله" التحالف العربي، بشن سلسلة غارات على محافظتي مأرب وصعدة شمال اليمن.

من جانبه، اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، "أنصار الله" بارتكاب 104 انتهاكاً لوقف إطلاق النار المعلن من جانبه، خلال 24 ساعة.

وكان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".