القوات العراقية تقتل إرهابيين في الموصل

قتلت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، "إرهابيين"، أحدهما يعتبر "مسؤول المفارز الأمنية لـ داعش" في سلسلة جبال شيخ إبراهيم، بعملية أمنية بالجانب الأيمن من الموصل.

وقالت الخلية في بيان، "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية ، تمكنت قوة مشتركة من اللواء 92 في الفرقة الخامسة عشر وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأضافت الخلية، أن "هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وقد جرح خلال تنفيذ هذا الواجب أحد عناصر خلية الاستخبارات".

وشهد العراق، مؤخراً، اعتداءات إرهابية تراوحت ما بين التفجيرات إثر العبوات الناسفة وإطلاق النار المباشر، مستهدفة المدنيين والقوات الأمنية، لاسيما في محافظتي الموصل وديالى.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".