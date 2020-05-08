أول تعليق إماراتي على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 

رحبت دولة الإمارات بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، بعد نيله ثقة البرلمان العراقي، معربة عن أملها في أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، صباح اليوم الجمعة، عن عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تمنيه التوفيق والسداد للحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا أن هذا الأمر سيعزز استقرار العراق وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد عبد الله بن زايد حرص دولة الإمارات وتطلعها إلى تعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة مع العراق، ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي، قد استقال بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.

وقال الكاظمي على حسابه الرسمي على "تويتر" بعد موافقة البرلمان على حكومته: "سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

وقال إنه سيعطي الأولوية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 2000 عراقي وأودى بحياة أكثر من 100، ومحاسبة قتلة المحتجين في المظاهرات المناهضة للحكومة خلال الشهور الماضية.

ويقول مسؤولون عراقيون إن الكاظمي شخصية مقبولة لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، اللتين تحول الصراع بينهما على النفوذ في العراق إلى مواجهة مفتوحة في العام الماضي.