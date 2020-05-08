لجنة سودانية تسترد أراض وعقارات من أسرة الرئيس المخلوع

أعلنت لجنة سودانية خاصة باسترداد ممتلكات الرئيس المخلوع، عمر البشير، وأسرته، أنها تمكنت من استرداد عقارات وقطعة أرض، وأعادت ملكيتها لوزارة المالية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال أصدرت القرار رقم 198 استنادا على المادة 4 الفقرة 3 والمادة 7 من قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 وإزالة التمكين 2019، وفقا لسلطات لجنة إزالة التمكين باسترداد عقارات من أسرة الرئيس المخلوع وأشقائه".

ونقلت الوكالة عن طه عثمان الباشا، عضو اللجنة، قوله فى موتمر صحفى بالقصر الجمهوري "تم استرداد القطعة بالرقم 768/1 بمنطقة الباقير والتي تبلغ مساحتها 21,319 فدان من عبد الله حسن أحمد البشير شقيق الرئيس المخلوع ".

وتابع عضو اللجنة أنه تم "استرداد عدد من العقارات بمنطقة كافوري بالخرطوم لكل من (محمد حسن أحمد البشير وفاطمة عبد الغفار حسنين و يوسف محمد حسن أحمد البشير وهند محمد حسن أحمد البشير وهاجر محمد حسن أحمد البشير وسارة محمد حسن احمد البشير وأحمد عبد الله حسن احمد البشير ومحمد عبد الله حسن أحمد البشير ولبنى عبد الله حسن أحمد البشير والبشير عبد الله حسن أحمد البشير ونور الهدى محمد الشفيع وهبة عبد الله حسن أحمد البشير ومنى عبد الله حسن أحمد البشير ومروة عبد الله حسن أحمد البشير وصديق حسن أحمد البشير)".

وأشار عضو اللجنة أن القرار وجه إلى أن تعاد العقارات المستردة من أسرة الرئيس المخلوع إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.