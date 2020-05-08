محكمة كويتية تطلق حكما بحق ثلاثة متهمين سوريين

قررت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل ثلاثة مقيمين سوريين بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر لحين انتهاء محاكمتهم بتهمة مخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما اتهمتهم الجهات المعنية بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج ودعم منظمات إرهابية في سورية. وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأنكر المتهمون الاتهامات خلال التحقيق معهم مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل المال لذويهم دون قصد منهم بمخالفة القانون المشار إليه.

وأضاف المتهمون أن المبالغ التس يتهمون بها هي لبعض العمالة في البلاد قاموا بتحويلها عن طريقهم إلى أهاليهم في سورية وليست لأي أطراف أخرى.