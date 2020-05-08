المكالمة الثانية خلال أسبوعين… أردوغان يبحث مع أمير قطر التعاون المشترك

تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، مساء أمس الخميس، من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن أردوغان ناقش مع تميم بن حمد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بحثا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.#قنا pic.twitter.com/5qZwsDHdX5 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 7, 2020

وأفادت الوكالة بأنه تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويشار إلى أن الرئيس التركي قد هاتف أمير قطر، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، أي خلال أسبوعين فقط، حيث بحث الطرفان قضايا ثنائية وإقليمية، إضافة إلى التعاون في مكافحة فيروس كورونا.

#عاجل | #أردوغان يبحث مع أمير قطر هاتفيا التعاون في مكافحة كورونا وقضايا ثنائية وإقليمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 24, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.