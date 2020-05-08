الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس بوتين بعيد النصر

بعث الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة يوم الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "الملك سلمان أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، واطراد التقدم والازدهار".

وفي سياق متصل بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

هذا وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، لكن ظروف تفشي جائحة كورونا حول العالم ستمنع حضورهم، سيما وأن الرئيس الروسي قرر تأجيل الاحتفالات هذا العام. و بهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.