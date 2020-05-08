وثيقة... الصحة العالمية تكشف توزع إصابات كورونا في الشرق الأوسط

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن شهر أبريل/نيسان الماضي شهد الإبلاغ يوميا عن أكثر من 80 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر الاحصائية أدناه عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء من الفايروس في منطقة الشرق الأوسط لغاية أمس الخميس.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر قبل رفع القيود وسياسات الإغلاق وأن تتم مسيرة الانتقال بالتدريج وبكل حرص.

واتخذت العديد من البلدان في العالم العربي بعض القرارات، التي من شأنها تخفيف حدة القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ أذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الوباء.