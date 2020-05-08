أبو الغيط يرحب بتشكيل الحكومة العراقية

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب، مؤكدا استمرار الجامعة بدعم العراق واستعدادها للتعاون مع حكومته الجديدة.

دعا الأمين العام، بحسب بيان نشرته الجامعة إلى "الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي ما زالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر من العام الماضي".

ووجه الأمين العام رسالة تهنئة إلى الكاظمي أكد فيها استمرار الجامعة العربية في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.

وأوضح "أن المرحلة القادمة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي"، مؤكدا مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار.