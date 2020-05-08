قمر صناعي عربي ينشر صورا فضائية لطائرات "تزدحم بها الأرض" حول العالم... صور

رصد القمر الصناعي الإماراتي "خليفة سات" صورا فضائية لعدد من المطارات العالمية، بعد تعليق الرحلات الدولية بين بلدان العالم بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصور القمر الصناعي أثناء فترات تعليق الرحلات الجوية في الأشهر الأخيرة مطارات كل من دبي وبكين وباريس ولوس أنجلوس وشنغهاي.

ورصد القمر الصناعي الطائرات المتوقفة التي اكتظت بها المطارات حول العالم، والتي نشرها تحت عنوان "اليوم تزدحم بها الأرض، قريباً تزدحم بها السماء".

ونوه مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى أن هذه الصور تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المطارات حول العالم لاتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

صور من التقط القمر الاصطناعي الإماراتي “خليفة سات” لمطارات العالم أثناء فترة تعليق حركة الطائرات https://t.co/1zLlTL73Af pic.twitter.com/H9yI8MX5GO — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) May 7, 2020

واعتبر رئيس قسم معالجة الصور في مركز محمد بن راشد للفضاء، المهندس عمار سيف المهيري، أن العالم يمر في الأيام بفترة استثنائية بسبب جائحة "كوفيد 19"، التي كان لها أثر كبير على انبعاثات المناخ ونسب التلوث الجوي على الأرض.

“خليفة سات” يرصد صورًا لاستجابة الطائرات لحملات “خلّك في البيت” https://t.co/SS2KRavasS pic.twitter.com/FHVSP1bEC9 — صحيفة الأحساء اليوم (@Hasatoday) May 6, 2020

وأضاف المهيري "ويمكننا استخدام البيانات التي نحصل عليها من (خليفة سات) لاستكشاف الظواهر الناجمة عن تأثير الوباء على مناطق مختلفة حول العالم".

وبحسب "مركز محمد بن راشد للفضاء" يعد القمر الصناعي "خليفة سات" أحد أكثر أقمار الرصد والاستشعار تقدما في العالم، وهو أول قمر صناعي يصنع بالكامل في دولة الأمارات العربية المتحدة.

وأطلق القمر عام 2018، واستقر على ارتفاع 613 كم في مداره حول الأرض، وتستمر مهمته 5 سنوات.