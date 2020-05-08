رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية: عودة السياحة الداخلية خطوة أولية

تحدث أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصري، عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لاستقبال موسم السياحة هذا العام.

وقال يوسف في حديثه لراديو "سبوتنيك" إنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم فإنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكما رأينا خلال الأيام الماضية فإنه تم بالفعل تعقيم عدد من الفنادق والمطاعم والمزارات السياحية بانواعها.

وفيما يتعلق بتحديد موعد عودة السياح الخارجية، قال يوسف إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لتلك الخطوة لكن من المقرر أن تبدأ عودة السياحة الداخلية بشكل تدريجي، كخطوة أولى للتأكد من فاعلية الإجراءات المتبعة ، وبناء عليه ستتخذ قرارات فيما يخص الخطوات القادمة.

وحول احتمال ظهور حالات إصابة بكورونا بالتزامن مع إعادة فتح الفنادق والمزارات السياحية، قال يوسف إن عودة السايحة الداخلية تم بالتنسيق مع وزارة الصحة، لكن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا يظل أمرا واردا في أي أماكن سياحية أو صناعية أو تجارية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن افتتاح جزئي للفنادق بحد أقصى 50% من قدرتها الاستيعابية، كما أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الملزمة لكل فندق للتصريح له بالعمل.