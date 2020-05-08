ما حقيقة تقاضي وزيرة لبنانية راتبين على وظيفتها؟

كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد نجد، حقيقة تقاضيها راتبين على وظيفتها.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية، وفق ما نقلته قناة "الجديد" اللبنانية، إنها لا تحصل على راتبين مطلقا وتلك شائعات مغرضة.

وتابعت قائلة: "بالنسبة إلى الشائعات التي ترددت اليوم عن أنني أتقاضى راتبين من الدولة، فهذا طبعا عار من الصحة".

وأوضحت بقولها: "صحيح هناك مرسوم صدر لحفظ حقي بمركزي في وزارة المالية، وهذا إجراء عادي وقانوني استنادا إلى المرسوم الاشتراعي 47 الذي صدر عام 1983".

وأردفت وزيرة الإعلام اللبنانية: "يسمح هذا المرسوم للوزير في لبنان بأن يحتفظ بحقه في وظيفته العامة، وهنا لا يكون يتقاضى راتبين إنما هذا مجرد حفظ لحقه بالوظيفة واحتساب سنوات التدرج والخدمة".

واستطردت الوزيرة اللبنانية، قائلة: "إذًا، أنا أتقاضى راتبا واحدا ولا يحق لي بأكثر، وأتمنى الابتعاد عن أي تهويل أو تضليل للناس، وأدعو إلى ألا نضيع البوصلة وأن نركز اهتمامنا على قدرتنا للقيام بمؤسساتنا من أجل النهوض بالبلد بعيدا عن كل الشائعات التي تؤذيه أكثر مما تخدمه".