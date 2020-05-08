مسؤولة بوزارة الصحة المصرية: نجري 4 آلاف تحليل كورونا يوميا

قالت مديرة إدارة المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان المصرية، إن المعامل تجري يوميا نحو 4 آلاف تحليل خاص للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشارت الدكتورة نانسي الجندي في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، إلى أن معامل الوزارة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية تجري 4 آلاف تحليل PCR المخصص للكشف عن كورونا.

وأوضحت أنه من إجمالي نتائج هذه التحاليل يكون عدد الإصابات اليومي، الذي تعلن عنه الوزارة في بيانها اليومي.

وتابعت الجندي قائلة: "الوزارة أجرت حاليا أكثر من 100 ألف تحليل (PCR ) منذ بداية فيروس كورونا المستجد في مصر".

ولفتت إلى أنه تم التوسع في عمل المعامل المركزية، حيث بات هناك 30 معملا على مستوى الجمهورية يتلقى المسحات من الحالات المشتبه في إصابتها من جمع مستشفيات الحميات والصدر، إلى جانب التحاليل الخاصة بالمصابين في مستشفيات العزل، والذين تجرى لهم التحاليل بشكل دوري كل 48 ساعة".

وقالت المسؤولة المصرية إن وزارة الصحة لم تكتف فقط بزيادة عدد المعامل، بل تم زيادة سعة المعامل، لإجراء أكبر عدد يومي من التحاليل، الي جانب عملها لمدة 24 ساعة يوميا، بجميع المحافظات.

كما قالت الجندي إن المعامل تلتزم كذلك بجميع قواعد مكافحة العدوى من كورونا، ولديها فرق مدربة لحماية الأطقة الطبية والفنيون من الإصابة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في وقت سابق، تمديد العمل بحظر التجول الليلي لنهاية شهر رمضان لإبطاء تفشي كورونا.

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، موعد بدء الحكومة في سياسة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الحكومة ستبدأ في سياسات التعايش مع كورونا في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية نقلها موقع "مصراوي"، أن رئيس الحكومة أعلن اليوم أن الدولة ستستمر بذات القواعد والإجراءات الطبية والاحترازية التي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.