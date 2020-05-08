المواطنون اللبنانيون يرقصون في مطار موسكو فرحا بوصول طائرة تقلهم إلى وطنهم (فيديو)

ونشرت وكالة "ريا نوفوستي" الفيديو عبر قناتها على "تلغرام"، مشيرة إلى أن المواطنين اللبنانيين فرحين جدا، حيث أنهم قاموا برقص "الدبكة" على أنغام الموسيقى العربية، وذلك تعبيرا عن فرحهم بقدوم طائرة "موسكو-بيروت" لتقلهم إلى وطنهم.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن لبنان هو من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على وباء كورونا، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تأمين الإمكانات والقدرات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية.

وسجل لبنان 741 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و25 حالة وفاة.