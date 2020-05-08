مصر... ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

وألقت الشرطة المصرية القبض على عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4339 شخصا مخالفا لقرار حظر المواطنين، و1951 سيارة مخالفة، و92 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى ضبط 108 مركبات "توك توك" مخالفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن عمليات الضبط "جاءت في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابعت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.9 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 270 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.