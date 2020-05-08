تسجيل
18:35 GMT08 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجامع الأموي الكبير في مدينة دمشق القديمة

    المسجد الأموي في دمشق يستقبل أول صلاة جمعة بعد إغلاق دام شهرين

    © Sputnik . Mohammad damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104445/25/1044452550_0:190:3067:1915_1200x675_80_0_0_56f751eefb3bc4d54c5285530453ce4d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005081045383871-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86/

    افتتح المسجد الأموي في دمشق أبوابه أمام المصلين، وذلك بعد نحو الشهرين من تعليق صلوات الجماعة في مساجد سوريا على خلفية الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا.

    وتعد صلاة الجمعة في أموي دمشق أحد أبرز مؤشرات العودة التدريجية للنشاط البشري في زمن "كورونا"، إذ أن المسجد الذي لم تغلق أبوابه أمام المصلين لمئات السنين، دفعت المخاوف من انتشار الفيروس إلى تجميد نشاطه كما جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى على خلفية الإجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة السورية مع بدء المنحني العالمي الصاعد للوباء شهر آذار/مارس الماضي.

    البطريرك إيريناوس بطريرك صربيا يزور الجامع الأموي في دمشق
    © Sputnik . Majed Badawi
    بطريرك صربيا يرنم في الجامع الأموي بدمشق (فيديو وصور)
    وقال الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي خلال خطبته في المسجد الأموي بدمشق، إن استئناف صلاة الجمعة ضمن مساجد سوريا تم لأن هذه الصلاة على وجه الخصوص لا يمكن أن تتم إلا في المساجد، وأيضا لبث روح التفاؤل بين عموم السوريين حول قرب خلاص البشرية من الوباء.

    وقام الفريق الشبابي التطوعي بدمشق بتوزيع الكمامات على رواد المسجد، كما أشرف على توزيع المصلين ضمن حرمه وفق مسافات الآمان الطبي.

    وشهد مدخل المسجد حضور عدد من الأطفال الراغبين بأداء صلاة الجمعة، إلا أن الفريق تشدد في منعهم من الدخول خوفا من أي احتمال أو مخاطر يمكن أن تحيق بهم.

    وسجلت سوريا أول إصابة بفيروس كورونا، يوم 22 آذار/مارس الماضي، لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

    وحتى الآن، استطاعت سوريا ضبط انتشار فيروس كورونا ضمن الحدود الدنيا تبعا لإجراءات مشددة اتخذتها بشكل مبكر نسبيا، إذ أعلنت وزارة الصحة السورية أول من أمس تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 45، شفيت منها 27 وتوفيت ثلاث حالات.

    وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سورية بشكل مؤقت، اعتباراً من 15 من آذار/مارس الماضي، حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد، قبل أنت تعلن وزارة الأوقاف السورية الاثنين الماضي عن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط اعتباراً من منتصف رمضان (8 أيار 2020)، مع استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً.

    وحسب البيان الذي أصدرته الأوقاف السورية بهذا الصدد، ستؤدى شعائر صلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة تلزم المصلين بارتداء الكمامات والتباعد بينهم مسافة كافية والتعقيم عند باب المسجد إضافة إلى إغلاق المواضئ ومصليات النساء وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أي أعراض شبيهة بأعراض كورونا وتعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة وبعدها وألا تتجاوز الخطبة مدة عشر دقائق.

    الجامع الأموي الكبير في مدينة دمشق القديمة
    © Sputnik . Mohammad Damour
    الجامع الأموي الكبير في مدينة دمشق القديمة

    ومساء أمس، اطلع وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد عبد الستار السيد على إجراءات السلامة والتحضيرات المتخذة في المساجد استعداداً لإعادة فتح أبوابها لصلاة الجمعة والتأكد من التزامها بالضوابط الصحية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا.

    وشدد الوزير السيد خلال جولة شملت عدداً من المساجد على ضرورة التقيد بهذه الضوابط حفاظاً على سلامة المواطنين والمجتمع من انتشار وباء كورونا داعياً مديري الأوقاف للاجتماع مع الأئمة والخطباء ورؤساء لجان المساجد لمتابعة حسن تطبيق هذه الضوابط.

    وأول من أمس، أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا جملة من الإجراءات التخفيفية للحظر المفروض على الأنشطة المختلفة في سوريا، حيث  تمت الموافقة على إعادة دوام الجامعات والمعاهد اعتبارا من الشهر القادم بعد تخفيض مدة المحاضرات للنصف وتعقيم جميع المرافق ووضع أجهزة فحص عند مداخل الكليات واعتماد الوسائل الإلكترونية لتلافي الثغرات.

    الجامع الأموي الكبير في مدينة دمشق القديمة
    © Sputnik . Mohammad Damour
    الجامع الأموي الكبير في مدينة دمشق القديمة

    كما وافق الفريق الحكومي على إعادة تشغيل النقل الجماعي واستنفار جميع وسائط النقل العاملة والمتوقفة للنقل بين المدن والأرياف بما يحد من الازدحام ويحقق التباعد المكاني.

    واتفق الفريق على إعادة النظر بعد شهر من الآن، بإمكانية إعادة بعض الأنشطة الأخرى بعد عيد الفطر تبعا لواقع انتشار أو انحسار الفيروس، بما في ذلك التشغيل الجزئي للمنشآت السياحية والمطاعم واستئناف أنشطة المراكز المجتمعية ومراكز تمكين الشباب وإعادة افتتاح المراكز الثقافية ودور السينما والمسارح.

    كما تمت الموافقة لوزارة الداخلية على إعادة عدد من الخدمات في مجال الشؤون المدنية والهجرة والجوازات، في حين تقرر تأجيل كل المعارض والمؤتمرات الدورية العامة والخاصة الى العام القادم بما فيها معرض الكتاب ومعرض دمشق الدولي.

    وجدد الفريق تأكيده على استثناء الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة أو الروضة من الدوام في الجهات العامة والتأكيد على الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض ومنع التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر.

    انظر أيضا:

    دمره الإرهاب بعد "المغول"... "أموي" حلب وقبر النبي زكريا ينهضان مجددا... فيديو
    بوتين يجول مع الأسد في مدينة دمشق ويزور الجامع الأموي والكاتدرائية المريمية ...صور
    انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة الأمويين في العاصمة السورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صور من أرشيف الحرب الوطنية العظمى (1941- 1945) - القوات السوفيتية في برلين. ربيع عام 1945.
    معركة برلين الأخيرة واستسلامها غير المشروط
    ترامب يحصل على صلاحية بشن ضربة عسكرية ضد إيران
    صلاحية تامة لترامب في استخدام سلطته العسكرية ضد إيران
    إنفوجرافيك
    تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك