عقب احتجاجات شعبية... الحكومة اليمنية تنشر 10 آلاف جندي

عززت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إجراءاتها الأمنية في محافظة حضرموت شرقي البلاد، عقب احتجاجات على الأوضاع المعيشية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج البحسني، في تغريدة على حسابه في "تويتر":

"‏وجهنا بنشر قوة كبيرة في المدن من الأمن والجيش قوامها 10 آلاف جندي لضبط الأمن".

وأكد البحسني "عدم السماح لمجاميع صغيرة أن تعبث بأمن المحافظة".

وشهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مطلع الشهر الجاري، ولخمسة أيام متتالية تظاهرات غاضبة وإغلاقاً للطرقات على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.