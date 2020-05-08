لقادم من عدن… "أنصار الله" تعلن تسجيل الإصابة الثانية بـ"كورونا" في صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، في بيان على حسابها في "تويتر"، إنها "سجلت حالة مؤكدة بفيروس كورونا، لمصاب قادم من حي الشيخ عثمان في عدن".

وأضافت أنه جرى "نقل المريض إلى مركز العزل في مستشفى الكويت بصنعاء"، مؤكدة "استقرار الحالة المصابة ومتابعة المخالطين لها".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس منذ العاشر من أبريل المنصرم، إلى 34 بينها 7 وفيات وحالة تعافي واحدة، بعد تسجيل 9 إصابات بينها حالة وفاة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ووفاة إصابة أخرى مؤكدة سابقاً في محافظة لحج (جنوب اليمن).

وكانت "أنصار الله" أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها، لمهاجر صومالي عُثر عليه متوفياً في أحد فنادق العاصمة صنعاء.

وتتوزع الاصابات المؤكدة الـ 34 في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بـ 25 حالة في عدن بينها 4 وفيات، و4 حالات في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، و3 أخرى في محافظة لحج بينها حالتا وفاة، وحالتين في محافظة تعز بينها وفاة واحدة.