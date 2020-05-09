"الخطر ما يزال قائما"... الخارجية الأمريكية تعلق على سحب "باتريوت" من السعودية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سحب أنظمة الدفاع الجوي "بطاريات باتريوت" ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط".

موسكو - سبوتنيك. وقال بومبيو تعليقا على سحب بطاريات "باتريوت" من السعودية: "أود أن أوضح ذلك... بطاريات "باتريوت" هذه كانت منتشرة منذ فترة والقوات يجب أن تعود، وهي بحاجة إلى إعادة انتشارها".

وأضاف الوزير: "هذا لا يعني الاعتراف بتراجع الخطر. نود أن يكون الأمر كهذا، وأن تغير جمهورية إيران سلوكها، لكن الخطر ما يزال قائما".

وأشار بومبيو إلى أن وزارة الدفاع قد تكشف عن مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص في وقت لاحق.

وأكد بومبيو أن هذه الخطوة ليست تخفيضا لدعم المملكة العربية السعودية "ونحن نقوم بكل ما في وسعنا من أجل ضمان أمنها وتزويدها بأنظمة الدفاع الجوي حتى لا يستطيع الإيرانيون تهديدها".

يشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة، الخميس، أن السلطات الأمريكية تقوم بسحب أنظمة "باتريوت" الدفاعية من المملكة العربية السعودية وتدرس تقليص قدراتها العسكرية في البلاد.

هذا وتصاعد التوتر في منطقة الخليج خاصة في ظل توتر العلاقات الأمريكية الإيرانية، وكذلك مهاجمة جماعة أنصار الله "الحوثيين" لمنشآت نفطية وإمدادات للطاقة تابعة لشركة "آرامكو" العملاقة في المملكة العربية السعودية.