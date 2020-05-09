لحظة تفكيك الحزام الناسف الخاص بالإرهابي هشام عشماوي... فيديو

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي بعد القبض عليه في ليبيا.

وعرضت صحيفة "الوطن" المصرية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عشماوي مرتديا حزاما ناسفا، فيما بدأ آسروه تفكيك الحزام، كما يظهر في الفيديو بطاقة الهوية العسكرية الخاصة بعشماوي.

وأعيد هشام عشماوي إلى مصر بعدما اعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي في درنة شرقي ليبيا.

وعمل عشماوي ضابطا في الجيش المصري قبل طرده في عام 2012 بسبب آرائه المتشددة، ثم انضم إلى جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تنفيذ حكم الإعدام، صباح يوم 4 مارس/آذار، بحق الإرهابي هشام عشماوي.