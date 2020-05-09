إطلاق نار في مكة.. الأمن يتحرك بعد فيديو أثار ضجة وغضبا

ونشر رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر كيف قام الجاني بإطلاق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته.
شرطة منطقة مكة المكرمة :— MD AL-SULAMI (@md_sulami) May 8, 2020
القبض على مواطن أطلق عدة أعيرة نارية على شخص آخر من سلاح رشاش وإصابته pic.twitter.com/BUjRcsCqrL
بدورها إمارة منطقة مكة نشرت صورة من الفيديو المتداول بتعليق قالت فيه: "شرطة منطقة مكة: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يطلق أعيرة نارية على شخص آخر ما نتج عنه إصابته فقد تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة".
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 8, 2020
إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يطلق أعيرة نارية على شخص آخر ما نتج عنه إصابته فقد تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة
.. تم نقل المصاب للمستشفى pic.twitter.com/kHvS9US4y6
وأكدت أنه "تم نقل المصاب للمستشفى".
الفيديو أثار ضجة في الأوساط السعودية وتم تداوله بشكل كبير على موقع "تويتر" تويتر.
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